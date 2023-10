Buon compleanno a… Cristiano Bergodi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) , con l’allenatore del Rapid Bucarest che compie oggi 59 anni Oggicompie 59 anni. Allena il Rapid Bucarest e nell’ultima giornata ha battuto 3-2 il Poli Iasi. É alla sua nona partita, ne ha vinte 4, la squadra è terza in classifica, non vicinissima per avere grandi speranze per il titolo, ma il tempo per rimontare i 7 punti di svantaggio dall’FCSB c’è ancora. La Romania è il luogo dove vive e lavora dal novembre del 2018 con continuità, ma c’era già stato a più riprese a partire dal 2005 e lo stesso Rapid l’ha guidato già in altre due circostanze, sebbene per poco tempo. É abbastanza raro che riesca a fare esperienze lunghe o anche solo stagioni complete, è successo l’anno scorso col Sepsi, club col quale ha conquistato due coppe nazionali.Le società della sua vita italiana sono principalmente due. Il primo è il Pescara, che ha ...