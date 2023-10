Buio pesto sul video della Apostolico Solo Salvini sa chi l’ha girato | ma tace

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ora è nero su bianco tra le carteProcura: il carabiniere indicato come l’autore delin cui si vede la giudice Iolandapartecipare alla manifestazione di protesta al porto di Catania contro le politiche migratorie del governo avrebbe negato ai pm di essere l’autore del filmato. Il militare, sentito come persona informata sui fatti per oltre 90 minuti dal procuratore facente funzioni, Agata Santonocito, avrebbe detto di non averelui il. Di conseguenza anche di non avere confessato e quindi ritrattato alcunché. Secondo la tesi del carabiniere, che non è indagato, esposta più volte al suo legale, l’avvocato Petrina che lo assiste sull’eventuale fronte disciplinare, da primadeposizione in Procura, il suo coinvolgimento sarebbe scaturito dopo un ...