Buenos Aires | Darderi fermato in semifinale da Navarone

Si ferma in semifinale il cammino di Luciano Darderi (166) nel challenger argentino di(130.000 $ di montepremi sulla terra). Darderi è stato superato per 26 64 75 dall'argentino Mariano Navarone (190). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 14 ...

Buenos Aires: Darderi ai quarti e possibile derby SuperTennis

Elettra Lamborghini furibonda: “Come vi piace buttare via i soldi… Idea di merd* lasciare una… Il Fatto Quotidiano

Si ferma in semifinale il cammino di Luciano Darderi (166) nel challenger argentino di Buenos Aires (130.000 $ di montepremi sulla terra).Due giorni dopo è Grace Kelly, e non Carolina di Monaco, a premiare il vincitore, Guillermo Vilas (a febbraio campione per l'ottava volta nella sua Buenos Aires) che batte in tre set un Ivan Lendl già ...