Bradisismo nei Campi Flegrei | si accelera per il piano | tre Comuni nell' area di intervento

(Di sabato 14 ottobre 2023) inviato a PozzuoliUna corsa contro il tempo. Cinquantadue milioni di euro e due mesi per approntare undi evacuazione sul, per dare risposte a chi qui vivea paura. Uno...

Riunione tecnico - operativa con i sindaci dei territori interessati dalCampi Flegrei all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Al vertice hanno partecipato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ...

Campi Flegrei "Speriamo di fare in 60 giorni quel che non si è fatto in 60 anni" ha detto il ministro Musumeci. Soddisfatti i sindaci flegrei ...Lo ha affermato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto oggi alla riunione tecnico-operativa che si è tenuta all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli con il Ministro Musumeci, i ...