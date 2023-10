Boxe | Tommy Fury vs KSI oggi in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tutto pronto per la sfida trae KSI. Il fratellastro di Tyson e il rapper e youtuber si affronteranno sul ring della Manchester Arena nel main event della riunione prevista alle 20:00 di sabato 14 ottobre. La loro sfida avrà luogo dopo quella tra Logan Paul e Dillon Danis. Persi tratta della seconda sfida in un anno, a distanza di pochi mesi da quella che l’ha visto battere Jake Paul. Anche KSI si è già cimentato con la nobile arte e tra i suoi avversari si conta anche Logan Paul. Potrete seguire l’evento intero in diretta esclusiva in Italia su Dazn al costo di 9.99 euro. SportFace.