Boxe | Casamonica conquista il titolo mondiale IBF Youth dei superleggeri

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Continua la scalata di Armandoche ha sconfitto per ko al sesto round Patrizio “The Prince” Santini (10-1, 3KO),ndo il vacanteIBF Worlddei pesi. Il pugile romano, noto anche come ‘Furia del Quadraro’, si è confermato come uno dei talenti emergenti della scena romana. Sorride anche l’ex kickr campionessa del mondo ISKA, Gloria Peritore (2-0-1) che ha vinto ai punti contro Antonina Cuti (5s) in un match di otto riprese nei pesi gallo. Il medio Francesco Russo (13-3, 10KO) ha superato per KO (1° round) il colombiano Carlos Sandoval (7-7-2, 4KO). Francesco Faraoni (2-0, 1KO) ha combattuto e vinto ai punti in un match sulla distanza delle sei riprese nei pesi medi contro Milan Delic (13v40s). Nei Supermedi Mario Manfredi (4-0, 2KO) ha ...