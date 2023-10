Bosco in Rosa | 800 Runners in Rosa di tutte le età al Bosco di Capodimonte

(Di sabato 14 ottobre 2023) In mille alper il Santobono Ottocentoinda 2 mesi a 84 anni Festa per i viali di. Prima la puteolana Francesca Maniaci. Un successo oltre ogni più rosea aspettativa. Ed il colore non è usato a caso perché la quarta edizione de Il “in– Corri tra

NAPOLI. Un successo oltre ogni più rosea aspettativa. Ed il colore non è usato a caso perché la quarta edizione de Il "in" Corri tra i Capolavori" , ha portato nel parco di Capodimonte oltre mille persone tra le ottocento Runners , accompagnatori e bambini che hanno invaso l'area dell'Istituto Caselli del ...

Sabato 14 ottobre 2023 torna il "Bosco in Rosa - Corri tra i ... Museo e Real Bosco di Capodimonte

Bosco in Rosa, 800 runner in corsa per la prevenzione Virgilio

Un successo oltre ogni aspettativa. La quarta edizione de Il “Bosco in Rosa – Corri tra i Capolavori”, ha portato nel parco di Capodimonte oltre mille persone tra le ottocento Runners in gara, ...Un successo oltre ogni più rosea aspettativa. Ed il colore non è usato a caso perché la quarta edizione de Il “Bosco in Rosa – Corri tra i Capolavori”, ...