Bonus videogiochi | fai presto sii il primo a chiederlo è una grande opportunità

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 14 ottobre 2023) I dettagli sul: come funziona e cosa c’è da sapere sulla domanda e sugli aspetti da conoscere Attraverso l’avviso pubblicato sul portale, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del MiC dà comunicazione della prossima apertura del canale per la domanda del. Quando inviare la domanda preventiva per il-informazioneoggi.itLe richieste preventive per ilsi dovranno presentare dalle ore 10 del 16.10.23 e sino alle 23.59 de 22.12.23, mediante la piattaforma DGCOL. Il codice della domanda è DOM – TCVG. In premessa, occorre tener presente che la richiesta non è garanzia d’accesso alla misura, la quale verrà subordinata alla decisione della specifica commissione esaminatrice. È un ...