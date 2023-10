Bonus riscaldamento 2023 | sostituisce Bonus Bollette? Da quando aggiornamento 14 OTTOBRE

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ultime notizie: stop alle misure anti-caro energia, nuovo sostegno in caso di emergenza: dopo il 30 settembre le diverse misure anti caro energia attualmente in vigore potrebbero non essere rinnovate. Cosa succederà dopo? Il Governo pensa a un nuovo sostegno per cercare di limitare l’impatto dellesul portafoglio delle famiglie italiane. Quali le ipotesi in campo? Ecco cosa si sa al momento. Stop ai rinnovi per le misure anti-caro energia: le misure anti-caro energia varate in parallelo alla crisi determinata dalla guerra in Ucraina, lo scorso giugno sono state prorogate ...