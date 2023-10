(Di sabato 14 ottobre 2023) Il ruolo dei Comunici fa presente Money.it, inoltre, ci sono diverse amministrazioni locali che per contrastare il fenomeno del cosiddetto randagismo di ritorno,pure per incentivare le ...

... ci sono diverse amministrazioni locali che per contrastare il fenomeno del cosiddetto randagismo di ritorno, come pure per incentivare le adozioni nei rifugi, hanno previsto un...

Bonus animali domestici 2023, come funziona Adnkronos

Bonus animali domestici 2023, per cani, gatti e non solo: come funziona e come richiederlo Tiscali Notizie

Quando si parla di bonus per animali domestici si fa riferimento a una lunga serie di misure, una su tutte la possibilità di portare in detrazione dal reddito le spese sostenute per il veterinario o ...(Adnkronos) - Bonus animali domestici 2023, come richiederlo E come funziona Lo scorso anno il tentativo di introdurre un bonus animali domestici in legge di Bilancio è fallito, così come era già ...