Quindi ovviamente questo è un punto di merito", dice il presidente di Confindustria, Carlo, che dal convegno dei Giovani Imprenditori avverte: "E' unaperò che contiene molti ...

Bonomi: "Manovra ragionevole ma servono misure strutturali ... Agenzia ANSA

Bonomi, Manovra utile, ma servono misure strutturali QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sottolinea che la manovra contiene interventi congiunturali ma anche quelli auspicati, come il taglio contributivo del cuneo fiscale. Per interventi strut ...Il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, afferma che la manovra economica dimostra ragionevolezza, ma contiene molti interventi congiunturali. Per interventi strutturali è necessario aggredire la ...