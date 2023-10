Bonomi “Bene manovra | ma occorre aggredire la spesa pubblica”

14.30manovra,ma aggredire spesa "E' una manovra che ha dimostrato ragionevolezza. quindi ovviamente questo è un punto di merito". Lo ha detto il presidente di Confindustria,al convegno ...

Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento conclusivo all’assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri. Bonomi sottolinea che la manovra “contiene molti ..."E' positivo che si faccia un bagno di realtà e di ragionevolezza: tenere i conti in ordine è importante per chi come noi ha un debito pubblico così pesante in un momento in cui i tassi schizzano alle ...