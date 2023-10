Bonaventura | 'Caos Scommesse? La gara veniva prima | chiaro che se n'è parlato Gol più vecchio? Scusate il ritardo'

Spalletti ha avuto ragione a premiareche sta dando il meglio di sé nella terza età ... vista anche la prossima trasferta con l'Inghilterra, prima nel gruppo C, e ilmediatico riguardo ...

Italia-Malta risultato 4-0: gol di Bonaventura, Berardi e Frattesi, azzurri secondi nel girone Corriere della Sera

Un grandissimo gol di Bonaventura spiana la strada all'Italia nella ... Labaro Viola

Allo Stadio San Nicola di Bari è terminata 4-0 la sfida Italia-Malta, valevole per le qualificazioni ad EURO 2024. Uno dei protagonisti del match è stato Giacomo Bonaventura, tornato in Nazionale dopo ...Giacomo Bonaventura, alla Rai, ha commentato così la sua prova: "E' stata un'emozione grande perché quando si gioca in italia e si fa gol con la maglia azzurra è sempre speciale, poi quando si fa gol ...