Bologna | il diamante Zirkzee fa gola a una big di Serie A | fissato il prezzo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tre gol nelle prime otto partite in stagione, la squadra che si stacca subito dalle zone calde della bassa classifica e mette anche in difficoltà le grandi. Joshuae ilhanno iniziato in maniera decisamente positiva la stagione, seppur la titolarità dell’attaccante olandese sia arrivata quasi per caso. Il talento, prelevato per 9 milioni dal Bayern Monaco la passata stagione, è sempre stato tenuto in forte considerazione, ma le prestazioni in campo non sempre hanno ripagato l’hype intorno al calciatore. Quest’anno, complice il repentino addio di Marko Arnautovic nella fase finale del mercato estivo, Zikzee si è ritrovato titolare e si è dimostrato subito a suo agio. Lampi di talento, voglia di incidere, anche una buona media gol a dispetto di quello che è stato, probabilmente, il suo difetto più grande in questi anni di ...