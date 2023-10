BOETTI | “Colpa tua” è il nuovo singolo

Leggi su dailynews24

(Di sabato 14 ottobre 2023)rilancia il suo progetto con il primo tassello di unviaggio, “tua”, in uscita il 13 ottobre per Manita Dischi e .Belva, un pezzo in cui l’artista affronta il grande tema dei sensi di. Il brano si muove su tre livelli e parte da un allontanamento dell’artista, che in questi anni ha cambiato L'articolo