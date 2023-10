Blitz nei palazzi occupati | avviata la fase di sgombero

Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023) Un immobile da tempo abbandonato era diventato un dormitorio e un centro di spaccio: finalmente l’intervento delle forze dell’ordine Ieri mattina poco dopo le sette la polizia, insieme agli agenti della municipale, ha fatto visita a via Cesare Tallone, nel quartiere di Tor Cervara. Dentro c’erano solo dieci uomini, per lo più nigeriani, che sono stati accompagnati negli uffici dell’Immigrazione di via Patini per il riconoscimento. Da tempo quell’immobile abbandonato era diventato un centro di spaccio, anche se ieri, nel, non è stata trovata droga. È il palazzo del “crack” e della “coca”, rinominato così dai residenti che solo il primo settembre scorso si trovarono costretti a sopportare l’omicidio di un pusher, ucciso da due colpi di pistola proprio mentre stava spacciando. Tor Cervara,dei...