Blitz antidroga a Scampia | scoperto ‘market’ al dettaglio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano ianti-droga ada parte della compagnia Stella. A finire in manette questa volta un uomo e una donna. Si tratta di un 32enne e di una 39enne. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine e mentre la donna è del posto, lui è residente a Marsala. I Carabinieri del nucleo operativo hanno fermato i due nella Vela rossa dopo averli monitorati per un po’ tempo. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di un vero e proprio market dello stupefacente alper un totale di 121 dosi tra cocaina, eroina, crack e cobret. Trovata e sequestrata la somma in contanti di 540 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio ritenuta provento del reato. Gli arrestati, devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio: sono stati trasferiti nei carceri di Poggioreale e ...