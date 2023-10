Bill Cosby | nuove accuse di violenza sessuale per il protagonista de I Robinson

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non si fermano lediverso, l’attore noto per il suo ruolo ne I. In una nuova causa legale Jane Doe (nome fittizio) una donna che ha lavorato con, ha accusato l’uomo di averla drogata e violentata proprio sul set del suo celebre telefilm, nel 1992. La spirale di orrori che ha coinvoltocontinua. Secondo Rolling Stone, la denuncia è stata presentata venerdì presso la Corte Suprema di New York dall’avvocato della donna, Jordan Rutsky, che ha dichiarato che la sua cliente si è “sentita autorizzata” dalla Legge sui Sopravvissuti Adulti, una legge del 2022 che ha temporaneamente permesso alle vittime di reati sessuali di intraprendere azioni legali anche se il termine di prescrizione era scaduto. “La ...