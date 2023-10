Berardi-show | l' Italia batte Malta senza fatica 4-0 | doppietta del cosentino | gol di Bonaventura e Frattesi

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’4-0 al San Nicola di Bari e sale a 10 punti nel girone di C di qualificazione agli Europei del 2024 . Le reti di) epermettono alla nazionale di Luciano Spalletti di agganciare (con una gara in più da giocare) l’Ucraina al secondo posto e di portarsi a -3 dall’Inghilterra capolista, prossima avversaria a Wembley il 17 ottobre. Reduci...

Poker di reti e, ora serve ritrovare tranquillità

Italia, Berardi show: doppietta e Malta ko Tuttosport

Italia-Malta 4-0: doppieta di Berardi, show azzurro Antenna Sud

Contro Malta una vittoria importante in questo clima di tensione per lo scandalo scommesse. Momento magico per Berardi e Bonaventura ...Ma nel primo tempo si sono visti un po’ di Viola Park col primo gol di Bonaventura in Nazionale, un artistico arco di destro, e un pizzico del genio di Berardi, invocato dallo stesso ct a Radiorai a ...