Benji Mascolo | Da Droga a Sobrietà | la Sua Rinascita

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il cantante Benjamin, noto per essere stato parte del duoe Fede, ha recentemente commosso il pubblico con un toccante monologo durante la sua partecipazione al programma televisivo Le Iene. Durante il suo intervento, ha raccontato la storia di come sia riuscito a rialzarsi dopo aver toccato il fondo, dichiarando: “Quella notte è stata l’ultima in cui mi sonoto”.ha condiviso con il pubblico che sono passati 478 giorni da quando ha iniziato il suo percorso di. L’abbandono delle sostanze è stato solo il primo passo, poiché ha capito che le utilizzava per colmare un vuoto che in seguito è diventato evidente. Ha raccontato che il 18 giugno 2022, alle 4.30 del mattino, si è trovato a toccare il fondo mentre giaceva sul pavimento, fissando una parete. In quel momento, ...

Un brano per celebrare la consapevolezza raggiunta nell'ultimo anno e mezzo, quello in cui(Benjamin) ha ripreso in mano la sua vita, dopo la dipendenza da sostanze stupefacenti. Si chiama Sobrio il singolo in uscita domani (13 ottobre) , primo capitolo di un lavoro che uscirà ...

Benjamin Mascolo a Le Iene: «Dopo avere toccato il fondo, ho costruito la mia rinascita» Vanity Fair Italia

Benji Mascolo: "Non mi drogo più da 478 giorni, vi racconto la mia rinascita" Skuola.net

Benji ha pubblicato nelle scorse ore il nuovo singolo Sobrio. La canzone arriva dopo le testimonianze della sua dipendenza nel podcast One more time di Luca Casadei e il monologo alle Iene.(Giuro sono so so so so so sobrio occhi rossi sento flash flash flash troppe foto ti ho amata così tanto che quasi ti odio tutto quello che mi dai mi lascia vuoto) ...