. Ilaffronta il Picerno al Vigorito per l'ottava giornata del campionato di Serie C. In ... Come sta Simonetti 'Nelle prossime ore ci saranno i. Abbiamo provato a ...

Benevento, 26 convocati per il Picerno: sette giallorossi fermi ai box anteprima24.it

Benevento-Picerno, i convocati di Andreoletti: ecco gli indisponibili Ottopagine

Dopo il piccolo stop di Cerignola, il Benevento vuole riprendere a correre per inseguire il primato. Domani al Vigorito arriverà il Picerno che ha tre punti in meno dei sanniti.Alla vigilia di Benevento-Picerno a parlare è il tecnico Andreoletti. Ecco alcune affermazioni: “ Simonetti abbiamo provato a recuperarlo ma non è al massimo. Non sarà tra i convocati. Il Picerno è un ...