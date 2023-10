“Ben 7 ore” | rilancio Napoli | cosa ha fatto De Laurentiis a Castel Volturno

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo i giorni difficili appena trascorsi, ilprova a ricostruirsi per il bene della stagione. Le ultime su quanto accaduto a Castel Volturno. Ildeve ripartire al più presto. Gli azzurri, dopo un paio di partite positive contro Udinese e Lecce è ricaduto negli errori di inizio stagione. La prestazione offerta dagli uomini di Garcìa contro la Fiorentina è stata assolutamente al di sotto delle aspettative. Garcìa è finito nuovamente in bilico e al suo posto sarebbe dovuto arrivare Antonio Conte. L’ex Juve e Inter, però, ha rifiutato ile ora gli azzurri devono ripartire. Ilprova a rilanciarsi: è successo a Castel Volturno Alla ripresa degli allenamenti, Aurelio Desi è presentato a Castel Volturno per affiancare Rudi Garcìa. Il patron azzurro, dopo aver cercato ...