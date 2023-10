Belen | ecco il nuovo fidanzato | sbuca mezzo nudo dalla doccia in una storia Instagram

Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’argentina ultimamente posta poco ma in queste ore sui social ha mostrato uno scatto ‘hot’ del suo compagno E’ senza dubbio una delle showgirl più amate e seguite del panorama italiano ed anche per questo la sua assenza non passa inosservata:Rodriguez in questo ultimo periodo ha fatto preoccupare i fan visto che è quasi completamente sparita dai social. Da quando la suacon Stefano De Martino è nuovamente naufragata, l’argentina non si è fatta troppo viva con i seguaci. Nel mentre però ha intrapreso una nuova relazione, con Elio Lorenzoni. La showgirlRodriguez – Notizie.com ()Di recente, ospite a ‘Domenica in’ da Mara Venir, Fabrizio Corona ha parlato delle condizioni di salute della Rodriguez e anche per questo i follower non sono stati tranquilli nelle scorse settimane. ...