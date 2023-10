Beirut denuncia Israele all' Onu per uccisione giornalista

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il Libano si prepara a presentare unaal Consiglio di sicurezza dell'ONU per "l'intenzionale da parte didellibanese Issam Abdallah" e per altri giornalisti ...

In un comunicato diffuso dall'agenzia governativa di notizie libanese, il ministero degli esteri"una palese aggressione, un crimine contro la libertà di espressione, contro il giornalismo e ...

