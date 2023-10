Beatriz eliminata da Uomini e Donne | dopo la registrazione parlano lei e un’autrice

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ieri è stata effettuata una nuovadi. In tale occasione c’è stato un vero colpo di scena.essersi sentita messa in discussione per l’ennesima volta,ha deciso di abbandonare la trasmissione. Brando non l’ha fermata, tuttavia, cosa sarà successole riprese? La ragazza ha pubblicato un contenuto sui social e a intervenire sulla faccenda è stata anchedel programma. Le parole diessere andata via daNelladel 13 ottobre dic’è stata un’autoeliminazione., infatti, ha deciso di andare via.aver ...