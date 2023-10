BCC in provincia di Bergamo | 117 sportelli in 91 comuni | la raccolta diretta che supera i 4 | 9 miliardi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le BCC presenti nelladi, con 117in 91, registrano nel primo semestre dell’anno unachei 4,9di euro e oltre 3,6di euro di impieghi. Significativa, in particolare, è la quota di mercato detenuta dal Credito Cooperativo indiper i crediti alle microimprese (18,6%). In diminuzione le sofferenze del 44,6% rispetto all’anno precedente. In riferimento ai settori d’impresa, in particolare, le BCC operanti in territorio bergamasco detengono il 26% delle quote di mercato di impieghi in agricoltura, il 21% nell’immobiliare, il 20% nelle costruzioni e il 18,6% nel settore turistico. I dati sono presentati a margine ...