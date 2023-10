Basket | Serie A1 | Milano e Venezia trionfano in casa

(Di sabato 14 ottobre 2023)batte la Reggiana per 79 a 68, mentre ilvince contro il Cremona 79-76. La prima partita viene quasi interamente dominata dai padroni di, mentre sul campono, la vittoria è combattuta fino agli ultimi secondi disponibili, con la Reyer che infine ha la meglio. I primi minuti di partita trae Reggiana si presentano equilibrati, con entrambe le squadre che faticano a trovare il canestro. Nella seconda parte del primo quarto, però, la Reggiana riesce a sbaragliare la difesa milanese, trovando un canestro dopo l’altro. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il tabellone segna 9-18. Quando le squadre tornano in campo, la musica cambia.rimonta, prima riducendo il gap, poi trovando il pareggio e sul 23-23, passa in vantaggio e prende il largo. ...

In campo laA dicon la terza giornata della stagione 2023/2024. RISULTATI E CLASSIFICHE Sassari batte 80 - 76 Treviso al termine di una sfida punto a punto sin dal primo quarto di gioco. Sempre ...

Basket Serie A, Milano-Reggiana 79-68: Olimpia all'inferno per 10', poi Messina suona la sveglia

Basket serie C: Thunder da copertina, Soresina cede lottando

Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Umana Reyer Venezia che vince 87-49 in trasferta contro RMB Brixia Basket Brescia. Dopo un primo quarto all'insegna dell'equilibrio, le orogranata ...CREMONA - Quarto turno in chiaroscuro per le cremonesi impegnate in serie C. Un’incerottata Gilbertina, priva di Pala e Francesco Grassi, lotta fino alla fine ma è costretta a cedere tra le mura ...