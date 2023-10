Basciano ha tradito Sophie Codegoni? Spunta fuori la verità

Leggi su chenews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo l’addio tra Alessandrotalasui reali motivi della rottura tra gli ex gieffini: ecco che cosa è successo. È stata l’ex Bonas di Avanti un altro a rompere il silenzio per prima dopo l’ufficialità della fine della storia d’amore con l’ex tentatore di Temptation Island.è scoppiata in lacrime quando ha parlato dei motivi che l’hanno portata a separarsi da Alessandro.lasull’addio (Instagram @iam alee @) – chenews.itNonostante la coppia sembrasse unita, la rottura tra AlessandroCoregoni ha spiazzato tutti i ...