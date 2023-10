Barella e Frattesi insieme? La scelta di Spalletti in Italia-Malta – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Questa sera sarà il turno dell’di Luciano, sfidare ilcon l’unico obiettivo di vincere. Si scende in campo alle 20:45 con qualche dubbio di formazione, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, il Commissario Tecnico ha già risolto il dubbio a centrocampo tra Nicolòe il compagno di squadra, Davide. LE SCELTE –in campo questa sera alle 20:45 per le qualificazioni agli Europei. Lucianoha ancora qualche dubbio di formazione, ma tutto dovrebbe essere confermato sulla base del suo fedelissimo 4-3-3. Anche qualcheconfermata, soprattutto a centrocampo, con Nicolòavanti rispetto Davide. Per il resto della formazione, ...