Barella dall’Inter all’azzurro dell’Italia con un solo obiettivo | ritrovarsi

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023)stasera giocherà Italia-Malta, gara che si disputerà al San Nicola di Bari. L’Inter guarda con attenzione e curiosità per riavere il veroTITOLARE ? Nicolòstasera titolare in Italia-Malta. Ritrovare l’azzurro per ritornare ad essere anche protagonista con la maglia dell’Inter. L’inizio di stagione del centrocampista sardo non è stato dei migliori. In 10 partite complessive, tra campionato e Champions League, ha messo a referto solamente un assist alla prima giornata contro il Monza. Per il resto tanto e sorprendente anonimato. La Nazionale arriva probabilmente nel momento giusto: Inzaghi e l’Inter guardano con curiosità e speranza. Il CT Spalletti dovrebbe confermarlo dal primo minuto nel suo 4-3-3 con Locatelli in regia e Bonaventura centrosinistra. L’altro interista, Davide Frattesi gli farà da sparring ...