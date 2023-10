Barbara d' Urso | quelle mani nella pasta | la foto che fa impazzire tutti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023)D', dopo il lungo soggiorno a Londra e un breve viaggio a Parigi è tornata a casa. La presentatrice, che da quest'anno non è più alla condizione di Pomeriggio 5, ha comunicato sui social di essere di nuovo in Italia. E sul suo profilo Instagram ha condiviso un rarissimo e tenero momento in famiglia. Nelle storiesd'ha infatti postato alcune immagini di quella che con ogni probabilità è la sua nipotina. Quasi mai la conduttrice si fa immortalare come "nonna" o come "mamma". Ma per questa volta ha fatto una eccezione. Ed ecco lana della sua adorata piccolinacon la zucca. "E finalmente lei", ha commentato la d'. E ancora,storia successiva: "L'amore della mia vita". ...