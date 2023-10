Banco per l’alunno della scuola media | i chiarimenti del Sindaco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti«Cari concittadini in qualità didi Grottaminarda e a nome di tutta l’Amministrazione comunale – afferma Marcantonio Spera – ritengo di dover comunicare a tutti voi un messaggio die spiegazioni in merito ai recenti accadimenti che, nostro malgrado, ci hanno coinvolti, riguardo la mancanza di unadeguato per il piccolo alunnodi Grottaminarda. Prima delle nostre considerazioni vogliamo ringraziare quanti si sono prodigati in un gesto di grande solidarietà per procurare il banchetto mancante, ringraziamenti che avremmo voluto fare di persona all’attoconsegna del giorno 12 ottobre. Purtroppo per cause di forza maggiore non è stato possibile per gli Assessori e per i Consiglieri delegati ...