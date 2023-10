Banche | sono tornate le sofferenze E ad agosto impieghi in calo

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il costo del denaro al 4,5% provoca il credit crunch:crollati, infatti, di oltre 57 miliardi di euro, in un anno, i prestiti dellea imprese e famiglie. Da2022 ad2023, lo stock di crediti concessi al settore privato è passato da 1.355 miliardi a 1.297 miliardi, con una discesa superiore al 4%. Nel frattempo, complice il rallentamento della crescita economica e, soprattutto, il rialzo dei tassi d'interesse imposto dalla Banca centrale europea, è tornato a crescere l'ammontare delleche adscorso, dopo un lungo periodo di tendenza in diminuzione,arrivate a sfiorare quota 18 miliardi di euro, in aumento di 1,6 miliardi su base annua e in salita nei primi otto mesi del 2023 di quasi 4 miliardi (+26%). È quanto emerge dal ...