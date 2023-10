Ballottaggio Raspadori-Scamacca | Spalletti sceglierà un solo titolare

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il Mattino – . L’edizione odierna del quotidiano, annuncia le possibili scelte di Luciano, in vista della sfida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

In attacco, invece, Lindstrom potrebbe giocarsi delle carte importanti nelcon ... Il compagno ideale di Kvara sulla trequarti può essere Lindstrom,o Politano. Insomma, il vero ...

Le probabili formazioni di Italia-Malta - Bonaventura dal 1', Kean al centro dell'attacco TUTTO mercato WEB

Genoa-Napoli, probabili formazioni: Retegui contro Osimhen, ballottaggio Raspadori-Elmas CalcioMercato.it

L'Italia si prepara per il primo dei suoi due incontri valevoli per le Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Questa sera alle ore 20.45 infatti gli Azzurri giocheranno con Malta ...Il centrocampista, stando a quanto riporta TuttoSport, vince il ballottaggio sul compagno nerazzurro Davide Frattesi. Di seguito il resto della probabile formazione scelta da Luciano Spalletti per la ...