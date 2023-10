Aziende Usa | dal 1° gennaio scattano nuovi obblighi | ecco quali

Leggi su quifinanza

(Di sabato 14 ottobre 2023) Con l’entrata in vigore del Corporate Transparency Act dal 12024 i titolari delle società americane saranno obbligati a registrarsi presso lo US Department of Treasury. A questo proposito, il Governo Federale ha creato il “Registro delle imprese degli Stati Uniti”, il primo registro federale delle società Usa. “I dati delle società e dei rispettivi titolari non saranno divulgati: verranno utilizzati solamente nel caso di eventuali procedimenti penali – spiega Lucio Miranda Presidente di ExportUSA –. La norma si applica sia alle LLC che alle Corporation, si tratta di un provvedimento che sarà adottato in tutti e 50 gli Stati americani”. Questo genere di normativa, per la prima volta adottata in America, travalicherà la singola competenza statale in materia societaria. Lo scopo è di potenziare la lotta al riciclaggio. I nomi dei titolari saranno utilizzati solo ...