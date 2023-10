Australia | no al riconoscimento costituzionale e a maggiori diritti per gli aborigeni

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una scelta destinata a fare discutere a lungo. Glini hanno rifiutato di concedere agliil. Ad annunciarlo il vice premier Richard Marles. “Glini non hanno votato per una modifica della costituzione” ha dichiarato Marles. “Rispettiamo molto questo risultato” Al momento, con il 45% dei voti scrutinati i ‘no’ sono al 56,9% e i ‘sì’ al 43,1%. Il fallimento del referendum rischia di avere effetti collaterali sulla compagine politica del Paese. La consultazione era stata una delle promesse chiave che il partito laburista aveva presentato agli elettori nel 2022, quando era tornato al potere dopo anni di partito conservatore. Il voto è avvenuto 235 anni dopo l’insediamento britannico, 61 anni dopo ...

