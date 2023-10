Aumento Prezzi | carburanti | energia Cosa succederà in autunno? aggiornamento 14 OTTOBRE

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ultime notizieed: nuovi livelli record.: la guerra in Ucraina continua a influire, in particolare, sued. L’impennata dei costi, però, ha raggiunto ormai livelli record: più di un sospetto sulla possibilità che incidano anche manovre speculative dietro il trend. La situazione cambierà nei prossimi mesi?è possibile aspettarsi in vista dell’eda livelli recorddied: continua la stagione dei “tristi” record. Mai così alti i ...