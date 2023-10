Augura al vicesindaco di morire di cancro | choc nel Salernitano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn cittadino di San Marzano sul Sarno, comunedell’Agro Nocerino Sarnese, in un video hato aldidi. È quanto denunciato dalla sindaca Carmela Zuottolo che, con una nota, ha preso una posizione ferma in merito a quanto accaduto. “Sostengo appieno ilMarco Iaquinandi ed a nome mio personale e di tutta la maggioranza esprimiamo solidarietà e vicinanza, prendendo le distanze da un simile scempio civile e morale“, le parole del primo cittadino. “re a qualcuno didiè assurdo. Qui si è andati oltre la politica, offendendo anche chi è malato di tumore o ha un figlio, un padre, un familiare con tale male e sa quale sofferenza e cosa si ...

'Qualcuno dell'opposizione - si legge agevolmente nei commenti al video - dopo gli auguri di morte aladdirittura commenta. Vergogna. Sostenere chila morte di cancro ad un giovane ...

Residente augura la morte al vicesindaco: la solidarietà del primo cittadino Ottopagine

"Tu muori sempre con il cancro", cittadino insulta il vice sindaco di San Marzano: la solidarietà di FdI SalernoToday

Carmela Zuottolo: "Massima solidarietà e tolleranza zero contro questi atti. Presenteremo un esposto e ci costituiremo parte civile in un eventuale processo come Comune" ...Giunta al traguardo dei 100 anni nei giorni scorsi, la signora Annita Gallegati ha festeggiato in casa l’importante compleanno in compagnia dei suoi ...