Attore di Elisa Di Rivombrosa dice la sua sulla faida fra Jane e Beatrice

Leggi su biccy

(Di sabato 14 ottobre 2023) LafraLuzzi eAlexander in merito al doppiaggio inDiha riacceso i riflettoriserie e su molti attori. Ha parlato una famosa doppiatrice, un volto di Vivere e perfino unche inè stato uno dei protagonisti. Sto parlando di Kaspar Capparoni che nella serie ricopriva il ruolo del conte Giulio Drago. L’– intervistato da Samantha Suriani per Tag24 – ha così ricordato la fiction di Canale 5: “Cosa ha significato per me la serie? Ha significato tantissimo perché è stata una operazione che ha cambiato tante cose e mi ha dato una opportunità di farmi conoscere in un contesto differente. Era un film in costume e fino ad allora non era molto in voga quel genere. Diciamo che ...