Attenti a non dimenticare | il terrorismo islamico tornerà a colpire

https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/10/Editoriale-Stasera-1.mp4 Torna il terrore in Europa. L'Occidente è sotto minaccia. Dopo l'esplosione del conflitto in Israele, e il massacro compiuto da Hamas tra i civili israeliani, in Francia, ad Arras, un giovane musulmano ha accoltellato un professore eroe che si è immolato per salvare i suoi studenti. L'Occidente pensa di non essere più in guerra. Ma siamo quasi inermi di fronte a queste persone che commettono attentati terroristici a casa nostra. Il mio editoriale per Stasera Italia