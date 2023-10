"Con il conflitto scoppiato in Israele e lo stop al gasdotto Finlandia - Estoniain Italia l'incubo caro - energia, che potrebbe costare fino a 417 euro in più a famiglia". Lo afferma, che diffonde alcune simulazioni sugli effetti delle quotazioni internazionali ...

Assoutenti, 'torna l'incubo caro-bollette, gas sale del 40%' Agenzia ANSA

Bollette, Assoutenti: gasdotto Finlandia-Estonia fuori servizio e ... LA STAMPA Finanza

"Con il conflitto scoppiato in Israele e lo stop al gasdotto Finlandia-Estonia torna in Italia l'incubo caro-energia, che potrebbe costare fino a 417 euro in più a famiglia". (ANSA) ...Il gas chiude le contrattazioni in forte calo sul mercato di Amsterdam dopo un rally che in due giorni l'ha portato alla soglia dei 50 euro al megawattora, in scia al conflitto in Israele e al sospett ...