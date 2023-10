Asl Salerno | ammanco sui ticket | nei guai ex dipendente del Distretto 64

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa)- Ammonta a circa 45mila euro, l’di cassa registrato dall’Asl dipresso ilSanitario 64 nelle tre sedi di Buccino, Oliveto Citra e Eboli, e per il quale un 67enne,infedele con il ruolo di agente contabile delsanitario, pensionato da alcuni mesi, è ora accusato del reato di peculato e per il quale il Pubblico Ministero del Tribunale di, Claudia D’Alitto, ne ha chiesto al giudice per le udienze preliminari, il rinvio a giudizio. L’imputato, assistito dall’avvocato cassazionista Michele Cuozzo, risponderà quindi dall’accusa di peculato nella prossima udienza preliminare che si svolgerà dinanzi al Gup, Valeria Campanile, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal ...