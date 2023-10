Arte e moda a braccetto nella Artycapucines | l’iconica borsa di Louis Vuitton

(Di sabato 14 ottobre 2023) Life&People.it Le più belle storie d’amore nascono da un colpo di fulmine. Correva l’anno 2001 ed una liaison amorosa – destinata a quel ‘per sempre’ che oggi pare essere riservato solo alle favole -, sbocciò facendo emozionare il mondo intero. Da quel momento, incontratesi ed innamoratesi l’una dell’altra, hanno dato vita a meravigliose ‘creature’, frutto di un legame solido e produttivo. Galeotto fu l’incontro tra Marc Jacobs e Stephen Sprouse. Si narra che, nel 2001, l’allora direttore creativo di, invitò lo stilista e designer americano a sperimentare sulstampa LV. Il resto è storia ed ha segnato l’inizio di un connubio che, negli anni successivi, avrebbe portato,visiva ed haute couture a varcare l’una i confini dell’altra in nome di ...

Dal centro alla periferia, 60 realtà impegnate in 83 eventi diversi che, spaziando tra, musica, scultura,, recitazione e storia hanno saputo coinvolgere ed incantare cittadini e non solo. ...

Arte Moda ed Eleganza, Made in Italy Oggi Roma

Da Valentino a Beyoncé: all'asta i tributi di moda e star per i cento anni di Disney la Repubblica

«Vedo la moda come un dialogo in cui avviene la creazione della bellezza». Dopo le "Americanate" di Jeremy, è uno stilista italiano a raccogliere l'eredità del fondatore Franco ...Cento oggetti tra abiti e accessori, sculture e disegni vanno all'asta per Disney Create 100, l'iniziativa benefica che celebra un secolo di ...