Arriva il ciclone che in pochi giorni porterà via l' estate

L'arrivo delgenererà inoltre "una serie di fronti perturbati, che fino a martedì interesseranno principalmente le regioni centrali, soprattutto il Lazio, Roma compresa, e le adriatiche". Per ...

Meteo, dopo il weekend arriva il ciclone Medusa: dove il maltempo sarà più intenso Sky Tg24

Arriva il ciclone Medusa, allerta meteo per la prossima settimana Adnkronos

E' in arrivo dall'oceano Atlantico il ciclone che in pochi giorni porterà via l'estate. Già nel fine settimana, soprattutto nelle regioni settentrionali, sono attesi i primi segnali di indebolimento ...Anche se l'attualità ci dice che le condizioni meteo sul nostro Paese stanno per cambiare in maniera repentina per l'arrivo del ciclone Medusa che porterà tante piogge, temporali e soprattutto un ...