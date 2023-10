Arnautovic-Inter | i tempi di recupero si accorciano | una data nel mirino – TS

(Di sabato 14 ottobre 2023) La guarigione didall’infortunio procede nel migliore dei modi. L’potrebbe riaverlo a disposizione prima del previsto secondo TuttoSport.STICHE – L’infortunio di Marko, verificatosi lo scorso 24 settembre, è stato un fulmine a ciel sereno per l’. Che adesso si ritrova a fare i conti con un attacco corto e dipendente da capitan Lautaro Martinez. Il cielo su Appiano Gentile, però, sembra che stia pian piano tornando sereno. Per la guarigione dalla distrazione muscolare alla coscia sinistra disi parla di ben due mesi di stop. Ora, invece, le notizie che filtrano appaiono più rassicuranti: ildell’austriaco sta procedendo bene. Lestiche, dunque, potrebbero accorciarsi e le probabilità di ...

... l 'riceve finalmente buone notizie da uno degli attaccanti in rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Markopotrebbe infatti anticipare le tappe del recupero dall'infortunio ...

INTER, OTTIMISMO ARNAUTOVIC: PUÒ ESSERCI COL SALISBURGO - Sportmediaset Sport Mediaset

L'attaccante olandese nuovo leader dei rossoblù: "Arnautovic è come un fratello, ma quando se n’è andato sono stato felice e gliel'ho detto" ...Marko Arnautovic sta lavorando per tornare a disposizione di Simone Inzaghi il prima possibile. Controllo ai primi di novembre per essere in campo a Salisburgo. Martinez e Sanchez torneranno alla vigi ...