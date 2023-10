Arnautovic attende il rientro | il gesto durante la sosta

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023)è fuori dalla partita di Empoli dello scorso 24 settembre e ne avrà ancora per un po'. L'attaccante dell'Inter, in attesa di rivedere il campo, sta vicino ai suoi compagni. CONTO ALLA ROVESCIA – Markoè infortunato, madi poter rientrare. L'attaccante dell'Inter non ha potuto rispondere alla convocazione dell'Austria, ma ha deciso di stade lo stesso vicino ai suoi compagni. Ieri era in tribuna a Vienna, assieme a David Alaba e Stefan Posch a loro volta infortunati, per assistere alla partita contro il Belgio. Non è andata bene: sconfitta per 2-3, ha segnato anche Romelu Lukaku. Perla buona notizia è che potrebbe rientrare prima del previsto.