Armi | droga e documenti falsi in casa | blitz nel casertano

...altri esponenti come Joanna Scheuring - Wielgus (Nuova sinistra) o Szymon Holownia di Trzecia,... Varsavia e' stato un importante fornitore diper lUcraina e rimane un paese chiave per il ...

Trovato in possesso di droga e armi, arrestato insospettabile: aveva allestito in casa un laboratorio per tag… Repubblica Roma

Ostia, l'insospettabile nascondiglio di armi e droga. L'ipotesi di un deposito usato per un salto criminale RomaToday

I responsabili della questura genovese non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato. L’altra notte in via della Benedicta i poliziotti delle Volanti, durante il quotidiano ...Nell’appartamento, in effetti, su un soppalco nel bagno, hanno trovato i due borsoni ma all’interno non c’erano armi ma sostanze stupefacenti ed in particolare 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 ...