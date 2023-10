Armani Silos ospita la terza edizione di The Body of Jazz

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) In occasione diMI 2023, Armani/dal 13 ottobre, ladella rassegna cinematografica Theof, che sara preceduta il 12 ottobre dal concerto dell’artista Arto Lindsay. Traendo ispirazione dall’architettura unica degli spazi di Armani/, Arto Lindsay plasmera l’esperienza sensoriale del suono facendone emergere gli aspetti nascosti, ridefinendo il modo di percepirlo, dirigendo e focalizzando l’attenzione del pubblico. In questa sperimentazione estetica di sound art l’artista sara accompagnato da Melvin Gibbs e dal sound designer Stefan Brunner, un’originale esperienza site-specific. La rassegna, in collaborazione conMI, prevede sei appuntamenti – dal 13 ottobre all’8 novembre – che ...