Arma di intimidazione | Bruxelles minaccia Musk brandendo il DSA

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ci risulta che Lei abbia commesso un reato. Alla luce di questo, Le richiediamo una risposta veloce, accurata e completa entro 24 ore, ricordandole che in caso decidessimo di aprire un’inchiesta sulle sue azioni Lei potrebbe subirne le conseguenze. Come rispondereste ad una lettera simile da parte di un’autorità? Ebbene, questo è il tono della lettera inviata il 10 ottobre 2023 dal commissario europeo Thierry Breton al proprietario di X (già Twitter), Elon. Non sappiamo se non la abbia indirizzata invece al ceo (come ci parrebbe logico) per il fatto che sia una donna, o perché la pensi irrilevante, ma non è questo il punto, cui arriviamo tra poco. Le lettere di Breton Analoga (ma non troppo) missiva-in-pdf è stata inviata il giorno successivo a Mark Zuckerbeg di Meta e ai vertici di Tik Tok. Il confronto tra le due è interessante: la prima utilizza un ...