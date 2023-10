Argentina | Scaloni pensa al Perù | novità per Lautaro Martinez?

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023)in dubbio contro ilnella sfida di martedì con l’– spiega Tyc Sport – lavora a una nuova soluzione in attacco. ATTESA – In attesa dell’ultimo impegno della pausa Nazionale, l’del commissario tecnico Lionelsi allena – oggi seduta pomeridiana a Ezeiza – per la sfida contro ilper la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il commissario tecnico dell’Albiceleste è al lavoro per delineare la formazione di martedì prossimo con un occhio di riguardo anche a. Stando alle informazioni che filtrano dal ritiro dei campioni del mondo, l’undici titolare che ha battuto il Paraguay al Monumental dovrebbe essere riproposto in blocco. L’unico dubbio di ...